Zijn Noord-Hollanders voorbereid op een grote stroomstoring?

Netbeheerders in Noord-Holland waarschuwen er al jaren voor: ons stroomnet is vol. Op veel plekken is het elektriciteitsnet overbelast, waardoor stroomstoringen onvermijdelijk lijken. Vooral grootgebruikers moeten zich goed gaan voorbereiden, waarschuwen de netbeheerders. Extra maatregelen zijn noodzakelijk om uitval te voorkomen.

Het afgelopen jaar is de stroom, vooral in Amsterdam, al vaker uitgevallen. Meestal ging dat om maximaal een paar uur en was de storing lokaal. Toch is het niet ondenkbaar dat de stroom in de toekomst vaker, voor langere tijd en op grotere schaal zal uitvallen. De meeste burgers kunnen zich daar moeilijk een voorstelling van maken.

Dat ziet ook Derek de Vries. Hij is oud-medewerker van Defensie en heeft nu een eigen bedrijf waarin hij mensen zo goed mogelijk voorbereid op noodsituaties. Mensen zijn volgens hem in Nederland erg gewend aan comfort en 'steken liever hun kop in het zand'. Maar, weet hij, voorbereid zijn op een noodsituatie kan juist rust geven en is ook geen overbodige luxe.

Goede basisvaardigheden

Als eerste tip voor de Noord-Hollander begint hij vrijwel meteen over het inmiddels bekende 'noodpakket'. "Dat is inmiddels al vaak in het nieuws geweest, de meeste weten wel dat je flessen water en eten klaar moet hebben liggen." Maar volgens De Vries is er meer wat je kan doen om je mentaal beter op een noodsituatie voor te bereiden.