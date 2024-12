Teleurstelling bij buurt na groen licht voor bouw Hilversums woonzorgcentrum

"We hadden er niet op gehoopt, maar wel verwacht", vat Saskia Budel samen. Namens 126 omwonenden maakte zij zich de afgelopen vier jaar sterk tegen het in hun ogen te massale zorgcentrum st. Carolus. Ze zijn niet tegen een nieuw woonzorgcomplex, maar deze bouwplannen zouden een te grote impact hebben op hun buurt. Zo zijn de twee gebouwen te groot en staan ze te dicht op de achtertuinen. Ook vinden ze dat de gemeente de regels te ver heeft opgerekt om de bouw toe te staan.

Eind november sprak Budel met twee medestanders in bij de Raad van State, in een laatste poging de al begonnen bouw een halt toe te roepen. Maar woensdag kwam er toch groen licht, waardoor vergunninghouder Woonzorg Nederland door kan gaan met bouwen.

'Hopen op een wondertje'

"Tijdens de zitting merkten we dat de rechter ons persoonlijk wel begreep, maar werd ook duidelijk dat we geen juridisch draagvlak hadden", vertelt Budel. "Daarbij zit je tegenover een batterij van juristen en advocaten van Woonzorg, dat was elke keer zo. Zij doen zulke zittingen veel vaker, ze zitten zo goed in de materie en hebben veel vaker met dit bijltje gehakt. Je bent dan gewoon geen partij voor ze. Toch hoop je op een wondertje, anders ga je niet naar de Raad van State in Den Haag."

De hoogste bestuursrechter bepaalde dat het bij het oprekken van de regels gaat om 'beperkte afwijkingen' van de regels. "Het mogen dan misschien kleine afwijkingen zijn, ze hebben wel enorme gevolgen voor onze buurt."

Met de uitspraak komt vier jaar politieke en juridische strijd tegen de nieuwe st. Carolus ten einde. "Voor ons is dit de afsluiting, het boek is dicht", vat Budel samen. "Wij kunnen in ieder geval zeggen dat wij er alles aan hebben gedaan. Dat was voor ons superbelangrijk."

Voorjaar van 2026

"Wij zijn blij met de duidelijkheid, die de uitspraak biedt. Voor de toekomstige bewoners van st. Carolus zijn wij des te blijer, omdat voor hun de onzekerheid is weggenomen", laat de woordvoerder van Woonzorg Nederland weten.

Volgens haar hebben de bouwplannen door de juridische strijd wel vertraging opgelopen. "In het belang van de toekomstige bewoners hebben we die vertraging waar mogelijk beperkt door tijdens de geschillenprocedure toch te starten met de sloop en de bouw." In het voorjaar van 2026 zullen de eerste bewoners in de nieuwe st. Carolus komen wonen.