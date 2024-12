Voor zoveelste keer mes in Hilversums parkeerbeleid: "Moet ook een beetje pijn doen"

Maar dat is niet het enige dat Hilversum nu doet. Mede vanwege de vele kritiek van de bewoners besloot de politiek het betaald parkeren ‘gezond’ te houden met een reeks aan voorstellen en aanpassingen.

Zo is in het nieuwe jaar het tarief van de hulpverlenersvergunning en de vergunning voor medewerkers van het basis- en voortgezet onderwijs gehalveerd. Het aantal vergunningen voor onderwijspersoneel wordt verruimd, de regeling voor bedrijfsvergunningen en werknemers breidt Hilversum eveneens uit.

Dat er van alles mis is met het betaald parkeren in Hilversum is de politieke partijen wel duidelijk. Maar wanneer is het een keer genoeg? Dat was de vraag die bovenkwam in de raadszaal. Als je binnen een jaar zoveel ziekteverschijnselen moet bestrijden, is het dan gewoon slecht beleid?

Pleisters blijven plakken

Dat laatste is volgens de SP en de Fractie Durlacher het geval, want ‘pleisters blijven plakken op wond waar het bloed uit blijft gutsen’ zet geen zoden aan de dijk. De overgrote meerderheid van de gemeenteraad vindt het juist verstandig gaandeweg bij te sturen, juist omdat het doel is de Hilversumse wijken bereikbaar te houden en meer leefbaar te krijgen. Dat lukt alleen met minder auto's in de straten. Dat is een bewuste politieke keuze, die jaren terug al gemaakt is.

En ja, die omslag moeten de inwoners ook voelen, was de conclusie van de wethouder. “Als het niet een beetje pijn doet, dan heeft het geen effect. Nu betaald parkeren concreet wordt, wordt het voelbaar. Dat is logisch. Het moet pijn doen, want het gaat hier om gedragsverandering. Maar er zijn ook regelingen die het leed verzachten”, aldus Heller.

Met de invoering van de nieuwe regels in Hilversum-Noord en rondom het raadhuis sluiten diverse partijen niet uit dat er nog meer herstelwerk van de gemeente wordt verwacht. VVD-fractievoorzitter Hidde Fennema waarschuwde al dat 'Hilversum er nog lang niet is'. En zo zal het betaald parkeren de tongen nog wel even losmaken in de mediastad.