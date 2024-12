Waar mag je naar hartenlust vuurwerk afsteken?

Tijdens oud en nieuw gaat er traditiegetrouw een hoop vuurwerk de lucht in. In sommige gemeenten geldt een algeheel vuurwerkverbod, terwijl anderen het aan de bewoners zelf laten. In andere gemeenten gelden weer vuurwerkvrije zones. NH brengt voor je in kaart waar je naar hartenlust mag knallen en waar je de rotjes even in je zak moet houden. Maar let op met afsteken: het KNMI heeft code geel afgekondigd in verband met harde windstoten.