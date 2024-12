Tienduizenden mensen betaalden miljoenen te veel rente aan Belastingdienst

Rekenfout

Hoe kan zo’n rekenfout negen jaar onopgemerkt blijven? Op die vraag antwoordt de Belastingdienst dat de afgelopen jaren 'de (verbijzonderde) interne controle op het testen van wijzigingen in de geautomatiseerde systemen is verbeterd.' Ook voert de Belastingdienst 'periodiek regressietesten uit om te controleren of de rekenregels nog steeds correct werken.'

Ook werkt de Belastingdienst met verouderde computersystemen wat in 'sommige gevallen bijdraagt aan het ontstaan van een fout'. De kennis van zo’n computerprogramma is beperkt en je moet op diverse plekken in verschillende systemen de wijzigingen doorvoeren.

Verouderde computersystemen vergroot kans op fouten

De Belastingdienst wacht op een nieuw automatiseringssysteem, waarin wijzigingen makkelijk kunnen worden doorgevoerd en waarmee de kans op fouten minder wordt.

Maar ook al was er een nieuw computersysteem geweest, dan was deze fout niet voorkomen. "In dit geval ging het om een menselijke fout en is de wetgeving onjuist geïnterpreteerd en verkeerd in het systeem opgenomen. Dit had zich ook kunnen voordoen bij een nieuw computersysteem."