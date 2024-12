Lange stroomstoringen dreigen: Noord-Hollands stroomnet raakt overbelast

Grote verbruikers verbruiken niet minder

Het overvolle stroomnet zorgt in alle provincies voor problemen. TenneT kondigde eerder al aan grote verbruikers van elektriciteit in Nederland te benaderen om ze te verplichten tot zogenoemd spitsmijden. Op drukke momenten wordt hun gevraagd minder elektriciteit aan het net terug te leveren of te verbruiken. Maar dit volstaat niet altijd. In de provincie Utrecht wordt al scherper ingegrepen. Daar worden bijvoorbeeld ook middelgrote stroomverbruikers benaderd.

Wat er in Noord-Holland allemaal nodig is, is nog niet duidelijk. Van de 606 Noord-Hollandse organisaties met een aansluiting op het elektriciteitsnet groter dan 1 megawatt hebben er 66 aangegeven dat ze mogelijkheden zien om hun stroomverbruik op drukke momenten te verlagen. De netbeheerders zijn nog in gesprek met die partijen over wat zij precies kunnen doen.