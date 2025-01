Annie's oorlogsverhalen over Anna Paulowna worden boek: "Inzameling ging als de brandweer"

Carolien van Lierop uit Anna Paulowna legde zichzelf de opdracht op om de oorlogsdagboeken van haar tante naar het grote publiek te brengen. Zij, Annie van den Berg (1912-1996), begon in 1941 met het vastleggen van het dagelijkse leven in oorlogstijd. Het leverde een schoenendoos vol herinneringen op om latere generaties te kunnen laten zien hoe het was tijdens de bezetting. Nu, bijna 85 jaar later gaat dat ook echt gebeuren dankzij gulle giften uit heel Noord-Holland.

"De inzameling ging als de brandweer", vertelt Carolien van Lierop. Zij begon in oktober vorig jaar met het inzamelen van 15.000 euro. Dat geld kwam snel bij elkaar waardoor er nu een boek, tegen een schappelijke prijs, verkocht gaat worden. "We zijn begonnen bij familie en vrienden hier in de buurt, maar we hebben ook geld van mensen uit Amsterdam gekregen bijvoorbeeld. Museum Oud Anna-Paulowna heeft geholpen met het aanvragen van subsidies en de Hollands Kroonse Uitdaging heeft ook meebetaald."

Bommenwerpers en schietpartij

Het bijzondere aan de dagboeken is dat ze het 'gewone' leven beschrijven. En dat die gewone dagen soms heel dramatisch, maar ook heel vrolijk konden zijn. Het gaat over het neerstorten van bommenwerpers tot de schietpartij bij een danszaal waarbij een dorpsgenoot om het leven komt. Maar ook over kaartavondjes met bij elkaar gescharrelde koffie of bruiloften die gevierd werden.

Tekst gaat verder onder de foto...