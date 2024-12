Boerderij Langerlust niet langer voorkeurslocatie zorginstelling

Wethouder Rutger Groot Wassink heeft Boerderij Langerlust losgelaten als voorkeurlocatie voor de opvang van dak- en thuislozen. In een brief aan de gemeenteraad maakte hij vandaag bekend dat hij een andere mogelijke locatie gevonden. De buurt was namelijk fel tegen, zij zagen de boerderij liever als horeca of ontmoetingsplek.