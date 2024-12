OM eist 3 jaar cel en tbs tegen verdachte bomdreiging Rokin

De advocaat van de verdachte noemt de eis een paardenmiddel. Volgens hem zou A. moeten worden vrijgesproken. Zo stelt hij dat de meldingen die bij de politie binnenkwamen over een bomdreiging gestoeld zouden zijn op gevoelens, in plaats van waarnemingen. "Er is geen melding geweest van iemand die daadwerkelijk iets heeft gezien dat een explosief had kunnen zijn", zegt hij.

Binnenpretje met stemmen in zijn hoofd

A. is wel te zien op camerabeelden van het GVB, lopend over het perron, zwaaiend met een Palestijnse sjaal. Ook zegt hij iets en lacht hij, maar wat hij precies zegt, is onduidelijk. Volgens A. zou hij een binnenpretje hebben gehad en zei hij iets tegen de stemmen in zijn eigen hoofd. "Ik heb nooit iets gezegd tegen de menigte en ik heb zeker niet gedreigd."