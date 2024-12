Meer sociale huurwoningen voor starters sinds invoering nieuw puntensysteem

Het nieuwe puntensysteem is begin 2023 ingevoerd. De kans op het krijgen van een woning hangt niet meer alleen af van hoelang iemand staat ingeschreven, maar ook van hoe actief diegene op zoek gaat en de persoonlijke omstandigheden. Zo krijgen woningzoekenden bijvoorbeeld punten wanneer ze actief reageren op advertenties of bij een relatiebreuk waar kinderen bij zijn betrokken. Op die manier krijgen starters een betere kans op de woningmarkt, is het idee.

De eerste resultaten die vandaag zijn gerepresenteerd laten voorzichtig een bemoedigend beeld zien. Het aantal sociale huurwoningen dat is toegewezen aan starters is toegenomen met drie procent. Maar andere factoren kunnen ook meespelen, laat een woordvoerder desgevraagd weten: "In 2023 werden er bijvoorbeeld percentueel meer woningen aangeboden met voorrang voor jongeren dan in 2022."

Ook is de gemiddelde wachttijd van een woningzoekende in de regio gedaald. De gemiddelde wachttijd van de woningzoekenden was in 2022 12,5 jaar. In 2023 is dat gedaald naar 11,4 jaar.

Langere kandidatenlijsten

Een ander effect dat in het rapport genoemd wordt is een aanzienlijke stijging van het aantal woningzoekenden. Dat is gestegen met 21 procent, van 144.000 zoekenden naar 199.000. De toename van het aantal actief woningzoekenden komt overeen met de verwachting. Want zoeken wordt in het nieuwe systeem beloond. Een actief woningzoekende is iemand die in het afgelopen jaar minimaal één keer op een woning via WoningNet of Woonmatch heeft gereageerd.

Wel leidt die toename vervolgens tot langere kandidatenlijsten per woning, wat in eerste instantie dan weer negatief uitpakt, want dat leidt voor veel woningzoekenden tot een lagere positie op de ranglijst voor een woning dan voor de invoer van het nieuwe puntensysteem. "Naar verwachting wordt de positie van woningzoekenden die actief blijven zoeken en misschien ook start- of situatiepunten opbouwen, de komende jaren beter dan in het oude systeem", aldus het rapport.