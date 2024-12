Bij Telstar gaat de voorbereiding op de bekerwedstrijd anders dan normaal

Op de laatste training van Telstar heerst gezonde spanning. De keeperstrainer vraagt al snel om delen van de training niet te filmen. Ook de elf tegen elf en de standaardsituaties zijn verboden. Als afsluiting nemen alle spelers een aantal strafschoppen, wat ook niet op beeld vastgelegd mag worden van hoofdtrainer Anthony Correia.

Wedstrijdkriebels

"Gewone wedstrijdkriebels, niks meer of minder dan normaal", zegt de hoofdtrainer, die zelf als speler ooit één keer in de Johan Cruijff Arena speelde. Op de afsluitende training kon hij over iedereen beschikken, al zag Correia wel dat Reda Kharchouch even opgelapt moest worden na een trap tegen zijn ribben.

