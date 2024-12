FC Volendam en Xavier Mbuyamba gaan langer met elkaar door: club licht optie

Mbuyamba maakte in de zomer van 2022 de overstap vanuit de jeugdopleiding van Chelsea naar het Nieuwe Oranje. De verdediger was in zijn eerste seizoen een belangrijke kracht bij de Volendammers, maar kwam in 2023/24 minder vaak in actie.

Begin dit jaar werd bij Mbuyamba tijdens een medische keuring een hartritmestoornis vastgesteld. Hij speelt daarom met een ICD-kastje.

Sinds zijn komst naar het vissersdorp speelde Mbuyamba 57 wedstrijden, scoorde hij acht keer en gaf twee assists. Eén van zijn hoogtepunten bij Volendam zal ongetwijfeld de winst van de periodetitel zijn, afgelopen vrijdag. NH Sport sprak hem na afloop van de wedstrijd tegen Excelsior.

