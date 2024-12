Tentoonstelling 'Happy Birthday Amsterdam' viert 750 jaar stadsgeschiedenis

Voor een eigenzinnige blik op Amsterdam door de eeuwen heen kun je de komende maanden terecht in het H'Art museum Amsterdam. De expositie in de voormalige Hermitage aan de Amstel springt alle kanten op maar sluit daarmee ook prima aan bij het grillige karakter van de stad.

Conservator Helene Webers koos samen met mensen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 75 kunstwerken die in meer of mindere mate met Amsterdam te maken hebben. "We kijken eigenlijk mee met die kunstenaars door hun ogen op verschillende momenten in de geschiedenis", vertelt Webers "Het is een bonte verzameling geworden, echt een Amsterdams feestje."

Het oudste werk op de expositie is van de Amsterdamse schilder Ferdinand Bol uit 1669. Een prachtig klassiek bijbels tafereel. Even verderop hangt een enorm wandkleed van Barbara Broekman. "Amsterdam kent 180 nationaliteiten. Zoveel stukjes verschillende stof zitten er ook in dit kunstwerk", vertelt Webers.

Loop je even verder, dan kom je in een hoek waar de bezoeker wordt gewaarschuwd met een bordje. "We noemen dit onder de collega's het 18-plus hoekje", zegt Helene met een glimlach. Er hangt onder andere een enorm schilderij van Aat Veldhoen met een copulerend stel. "Amsterdam is natuurlijk ook seks, drugs en rock&roll, dat laten we hier zien."