Vapen met hesje aan op school schrikt af: "Grootste deel is gestopt"

Nu, twee maanden verder, kan hij zeggen dat het doel is bereikt. "Het was in het begin ook wel lastig. Want dan zeiden leerlingen tegen ons: 'de eerste maanden van dit schooljaar was het geen probleem, en vorig jaar ook niet, en dan nu 'ineens' mag je niet meer vapen'."

'Er blijven leerlingen paar meter verderop vapen'

Maar het werkt wel. "Elke leerling die 'ontsnapt' en toch nog vapet, vind ik frustrerend. Maar het is fijn dat het aantal vapende leerlingen wel enorm is afgenomen. Al blijft het zo dat er leerlingen zijn die klaar zijn met hun lessen en 500 meter verderop in een bushokje gaan vapen."

"We blijven het gesprek met ze aangaan. Het is makkelijker om je energie te steken in 20 leerlingen, dan in 100 leerlingen. Maar uiteindelijk is het ook een kwestie van 'pick your battles'. Er is maar zoveel wat we kunnen doen als school, vooral als thuis roken mag."