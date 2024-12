Tien tips over explosie Purmerend: “meer informatie en beelden zijn welkom”

Eén persoon is naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is door de explosie ernstig gewond geraakt. In de wijk was ook een tijdje even geen verwarming, omdat de stadsverwarming tijdelijk werd afgesloten.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar het waarom van de explosie en gaat uit van opzet. Inmiddels is al een tiental tips binnen bij de politie, maar meer informatie is erg welkom. “Dus: weet u meer, heeft u iets gezien, daar camera's hangen? Deel uw informatie en beelden dan met ons”, is de oproep in opsporingsprogramma Bureau NH.