Moeder vermiste Sidney heeft hoop, nu tipgeld beschikbaar is: "Veel vragen, weinig antwoorden"

Sidney uit Assendelft vertrok op 2 november 2016 te voet van huis, op 10 december datzelfde jaar is hij voor het laatst gezien. “Sidney is acht jaar geleden op reis gegaan, eerst in Nederland twee weken en daarna ging hij naar Frankrijk. In Straatsburg is zijn laatste signaal geweest en we weten niet wat er daarna met hem gebeurd is.”

“We hebben appjes heen en weer gestuurd, tussen mij en hem en zijn vader en hem. En gebeld. Vanaf 10 december hebben we geen contact meer met hem gekregen”, vertelt zijn moeder. “Alles bleek toen stilgevallen. Toen we dat van de politie hoorden, werden we allemaal heel ongerust. Dat was de eerste keer dat ik dacht: wat is er gebeurd? Oh jee, nu is het foute boel, hét moment dat er paniek uitbrak bij mij.”