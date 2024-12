Politie wil meer aandacht voor gevaarlijk vuurwerk: "Steeds extremer en zwaarder"

Het geeft volgens Sijm ook het gevoelens van angst bij mensen, ook het niet weten waar het vandaan komt is volgens hem vervelend, en mensen voelen zich niet meer veilig in hun eigen woonomgeving. “Dat is natuurlijk ontzettend verontrustend.”

Beroep op ouders

De politie doet een dringend beroep op ouders van jonge kinderen. “Wij zien wel heel veel jonge mensen die dit soort vuurwerk afsteken, zeker met overlast op straat, maar ook mensen die het thuis of in hun berging opslaan. Wij hopen dat de ouders goed in de gaten houden wat hun kinderen doen en zien wat voor gevaarlijke situaties er kunnen ontstaan als zoiets wordt opgeslagen in bijvoorbeeld hun slaapkamer of op zolder.”

Sijm hoopt 'dat zij ook het lef hebben om te handelen en het ons melden. Wij willen graag dat dat vuurwerk uit die onveilige situatie weggehaald wordt en dat het bij de politie terechtkomt'.

Bij overlast in de wijk hoopt de politie dat de mensen de gemeente bellen, zij hebben boa's in dienst die kunnen optreden tegen allerlei soorten van overlast door vuurwerk. Als er echt sprake is van criminaliteit dan kunt u altijd de politie bellen.