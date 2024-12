Weer verdwijnt een kerk in de Noordkop: Spoorbuurtkerk viert nog een keer kerst

De komende tijd verdwijnen er steeds meer kerken in dit deel van de provincie. De rooms-katholieke kerk in 't Zand staat namelijk al in de verkoop, net als kerken in Breezand en Julianadorp. Ook zal op termijn de kerk in Den Helder verdwijnen. Alleen de Christoforuskerk in Schagen blijft behouden.

Het doet parochievoorzitter Hans van Tongerlo pijn. Hij koestert warme herinneringen aan zijn kerk in Anna Paulowna en hoopt daarom op een mooie laatste kerstviering. "Na de nachtmis op kerstavond bleven mensen altijd nog even hangen om met elkaar te praten. Ik hoop dat dat dit jaar net zo zal zijn", vertelt hij zichtbaar geëmotioneerd.

Terugloop

De Spoorbuurtkerk in Anna Paulowna moet, net als de eerdergenoemde kerken in de Noordkop, in het nieuwe jaar de deuren sluiten. Dat besloot het Bisdom vanwege een terugloop van het aantal kerkgangers en hoge onderhoudskosten van de kerken.

Van Tongerlo is al meer dan vijftig jaar vaste bezoeker van de Spoorbuurtkerk en heeft de terugloop van dichtbij meegemaakt. "Vroeger was het met kerst dringen voor een plekje in de kerk. Er werden zelfs twee diensten gehouden, omdat het anders te druk was", zegt Van Tongerlo. De laatste jaren is dat een ander verhaal. "We zijn blij als er met kerst tweehonderd man komt."

Parochie blijft bestaan

De geplande sluiting van de kerk kwam voor Van Tongerlo dan ook niet als een grote verrassing. "De gemiddelde leeftijd van de kerkgangers is meer dan vijftig tinten grijs", zegt hij. Toch stemt de sluiting hem verdrietig. Voor katholieken in de regio speelt de kerk een belangrijke rol, vertelt hij. "Veel mensen zijn hier gedoopt, hebben hier communie gedaan en zijn hier getrouwd. Aan het einde van je leven ga je ook via de kerk naar je laatste rustplaats."