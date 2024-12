Steeds meer rouwkaarten te laat, dus helpen deze Huizers een handje met bezorgen

Post die te laat wordt bezorgd, of zelfs helemaal niet aankomt: het gebeurt regelmatig, maar bij rouwpost is dat natuurlijk wel extra vervelend. "Mensen missen dan een uitvaart. Dat is natuurlijk heel vervelend", vertelt uitvaartondernemer Mijndert Rebel.

Rouwkaarten vermist

Hij zag deze zomer de problemen toenemen. "In eerste instantie hoorden we af en toe signalen dat er een enkele kaart niet was aangekomen. Maar deze zomer raakte ineens een hele set kaarten vermist. Toen was voor ons de maat wel vol", vertelt Mijndert.

Vertrouwen op de postbezorging van PostNL is volgens de uitvaartondernemer lastig. "PostNL haalt misschien hun target van 95 procent, maar dat betekent dat bij elke 100 kaarten vijf mensen de uitvaart missen. Dat kan natuurlijk niet." Daarom besloot de uitvaartondernemer het heft in eigen handen te nemen.

Zelf bezorgen met de fiets

Rouwkaarten worden vanaf nu bezorgd door lokale inwoners. Loes Veelo-van de Kuinder (62) uit Huizen sprong deze week voor het eerst op de fiets voor haar 'bezorgdienst'. En die begon gelijk goed: ze moest langs maar liefst honderd adressen om de rouwpost door de brievenbus te bezorgen.

"Het is de belangrijkste kaart die je kunt ontvangen", vertelt Loes uit eigen ervaring. In 2012 overleed haar eigen man en daardoor weet ze hoe belangrijk het is dat rouwpost op tijd komt. "Ik vind het een fantastisch idee, want als mensen hun post niet op tijd krijgen voor een crematie of begrafenis dan zou ik dat heel vervelend vinden."