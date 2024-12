Terug naar toen: Hilversum als stralend middelpunt van de paardensport

Architect Dudok ontwerpt het Hilversumse sportpark aan de Soestdijkerstraatweg. Een project in het kader van de werkverschaffing, werkeloze mannen worden verplicht aan het werk gezet. Op Koninginnedag in 1921 (toen in augustus) vindt er voor de eerste maal een concours hippique plaats.

In 1923 wordt de Hilversumsche Harddraverij- en Renvereeniging opgericht. Zij sluiten met de gemeente een contract af om op de heide, gelegen achter het sportpark, een draversbaan aan te leggen. Maar liefst 17.000 vierkante meter heide wordt omgeploegd, van zwarte aarde voorzien en daarna bedekt met graszoden. Ook worden er een tribune en een stal met boxen voor 48 paarden gebouwd.

Struisvogelrennen

Het gaat de drafbaan in eerste instantie enorm voor de wind, maar dan breken er in de jaren dertig, als de hele wereld in een economische depressie zit, moeilijke tijden aan. Er wordt van alles geprobeerd om publiek te trekken. Er worden zelfs wedstrijden struisvogelrennen gehouden.

Tijdens en vooral na de Tweede Wereldoorlog trekt de paardensport weer aan. Dat gebeurt vooral op aandrang van Britse en Canadese militairen, die gek zijn op paardenrennen en gokken.

Verlichting

In 1951 ondergaat de baan een grondige renovatie. Geen zand meer dat opstuift, maar een drafbaan met sintels. De oude tribune wordt gesloopt en er verrijst een 130 meter lange, glasdichte Totohal (gokhal) met restaurant. Als eerste baan van Nederland krijgt de baan in Hilversum verlichting zodat er ook avondkoersen kunnen worden gehouden.

Maar na de jaren tachtig loopt het aantal bezoekers weer terug. Er wordt steeds minder gegokt en dat betekent minder inkomsten. In 1997 wordt de drafbaan gesloten. Het karakteristieke 'Huisje van Dudok' uit 1925 herinnert aan gloriedagen van de draverij in Hilversum.