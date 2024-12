Nabestaanden blij met vondst WO2-bommenwerper, maar er is nog wel een mysterie

"Ik heb nu contact met de familie van Joseph Congelli. Zij zijn heel blij dat we de bommenwerper hebben gevonden. Het gaat om neven en nichten van Joseph. Maar in de zoektocht naar informatie ben ik wel op een vreemd verhaal gestuit. Want Joseph werd gevonden, begraven maar later toch weer als vermist opgegeven. Dat is een mysterie. Dat moet ik gaan uitzoeken."

De Duitsers gebruikten haven de Oude Zeug regelmatig als plek om brokstukken van in het IJsselmeer gecrashte vliegtuigen aan land te brengen. "Ik vermoed dat Congelli bij die wrakstukken is meegekomen. De Duitsers hebben hem toen ook kunnen identificeren, ik denk aan het identificatieplaatje dat om zijn nek hing. Daarna werd hij begraven in Middenmeer. Ik vermoed dat daar al iets fout is gegaan."

Want als Congelli na de oorlog wordt herbegraven, blijkt zijn lichaam niet in de kist te liggen. Er ligt slechts een been in. Zijn status wordt opnieuw veranderd naar 'Missing in Action'.

Tekst loopt door onder de foto.