Door het lint in de lucht: waarom er nog geen zwarte lijst is om vlieghufters te weren

Het aantal ordeverstorende passagiers dat vaker dan eens de fout in gaat, wat in theorie met zwarte lijst voorkomen had kunnen worden, is bovendien nihil.

Wereldwijd delen zwarte lijst ondenkbaar

Het delen van de zwarte lijsten zou vooralsnog alleen haalbaar zijn binnen Nederland. "De vraag is dus in hoeverre het effectief is", beaamt ook een woordvoerder van Autoriteit Persoonsgegevens.

"Als je de lijsten met maatschappijen in Europa zou willen delen, is dat alleen mogelijk via wetswijzigingen. Stel dat dat lukt, kun je nog steeds in een vliegtuig van luchtvaartmaatschappijen buiten Europa stappen."

Het is uitgesloten dat de zwarte lijsten in de toekomst wereldwijd zouden worden gedeeld, benadrukt hij. "Dan ga je gegevens delen met landen waar de privacy van mensen niet goed wordt geschermd. Zoals bijvoorbeeld China."