Rokende man breekt kaak nadat hij uit het niets geslagen wordt op Warmoesstraat

Het slachtoffer stond in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 december in de Warmoesstraat rond 3.00 uur een sigaret te roken. "Ineens wordt hij door een onbekende persoon van achteren hard op zijn rechterkaak geslagen", laat de politie weten.

Degene die hem sloeg is daarna weggerend. Beveiligers van een café zijn achter hem aangerend, maar ze konden hem niet meer vinden. Het slachtoffer was ondertussen minutenlang buiten bewustzijn. Hij had door de klap ook nog een snee in zijn achterhoofd opgelopen.

Volgens de politie ging het om een ernstige breuk in zijn kaak. De man is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is geopereerd. De politie doet onderzoek en heeft het signalement van de verdachte online gedeeld. Wie weet wie de vermoedelijke dader is, wordt gevraagd zich te melden.