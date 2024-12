Bestuurder moet elektrische eenwieler bij politie inleveren in Nieuw-West

Een officier van justitie die gisteren bij een scooter- en fatbikecontrole was plaatste op Instagram een foto van de eenwieler. De bestuurder van de zogeheten monowheel had vorige week van agenten al een waarschuwing gekregen. "Nu in beslag genomen", schreef de officier van justitie.

De monowheel is in Nederland te koop voor ongeveer 1500 euro. De bestuurder moet de voeten aan de zijkanten van het wiel zetten. Het elektrische apparaat kan daarna een begrensde snelheid van 25 kilometer per uur halen. Zonder die begrenzing haalt de eenwieler zelfs de 40 kilometer per uur.

Het apparaat heeft een remlicht achter en luidsprekers, maar is dus net als veel elektrische steps niet toegestaan op de openbare weg.