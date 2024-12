Nét opgehangen feestverlichting 'Alkmaar' stort naar beneden

Gelukkig is er niemand gewond geraakt, aldus de ondernemer. "Er had wel wat kunnen gebeuren, maar het is goed afgelopen."

Er klinkt teleurstelling in de stem van Köster. "Het is wel heel zuur dat dit is gebeurd." Gisteren nog zei hij tegen collega's hoe 'leuk' hij deze nieuwe verlichting in de straat vond.

'Alkmaar is goed bezig'

"Vorig jaar is al begonnen met meer verlichting." Het begon met versierde kerstbomen aan het begin van het Ritsevoort. En inmiddels hangen er lichtbollen in de kleuren rood en staat er aan het begin van de straat een grote verlichte kerstboom.

Alkmaar is goed bezig, zegt hij. "Het wordt al gezelliger hier, het is een mooie uiting." Hij hoopt daarom dat dit geen reden is om de andere lichtjes weg te halen.

"Ik denk niet dat ze het aandurven om er nu nog wat op te schroeven daar, maar hopelijk komt er iets wat leuker is maar beter. Ik hoop echt dat er gekeken wordt naar hoe het wél kan. Misschien kunnen we met z'n allen wat verzinnen."