Alkmaarse kerstverlichting stort na één dag naar beneden

Inmiddels is alles opgeruimd in de straat. En op andere plekken in Alkmaar wordt nu gekeken of de verlichting nog goed hangt.

Tegen Streekstad Centraal zeg de voorzitter van de winkeliersvereniging dat de decoratie boven de Limmerhoek uit voorzorg is weggehaald.

"We gaan alles nog eens nalopen", aldus Wouter van der Leij van Alkmaar Bolwerk. "Als er ook maar even risico is, dan halen we de verlichting gewoon weg. We zorgen er eerst voor dat alles veilig is en dan gaan we kijken wat we gaan doen."