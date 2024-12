NH Radio vrijdag in kerstsfeer: dit is de Kerst Top 100

17:00 - 18:00



1

MARIAH CAREY - 'ALL I WANT FOR CHRISTMAS'



2

WHAM! - 'LAST CHRISTMAS'



3

BING CROSBY - 'WHITE CHRISTMAS'



4

JOHN & YOKO & PLASTIC ONO BAND - 'HAPPY X-MAS (WAR IS OVER)'



5

PAUL MCCARTNEY/ FROG CHORUS - 'WE ALL STAND TOGETHER'



6

DEAN MARTIN - 'RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER'



7

BAND AID - 'DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS?'



8

ANDY WILLIAMS - 'THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR'



9

MISS MONTREAL - 'BEING ALONE AT CHRISTMAS'



10

CHRIS REA - 'DRIVING HOME FOR CHRISTMAS'





16:00 - 17:00

11

MARIAH CAREY - 'SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN'



12

YOUP VAN 'T HEK - 'FLAPPIE'



13

BRENDA LEE - 'ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE'



14

QUEEN - 'THANK GOD IT'S CHRISTMAS'



15

PAUL MCCARTNEY & WINGS - 'WONDERFUL CHRISTMAS TIME'



16

SHAKIN' STEVENS - 'MERRY CHRISTMAS EVERYONE'



17

DANA - 'IT'S GONNA BE A COLD COLD CHRISTMAS'



18

SLADE - 'MERRY X-MAS EVERYBODY'



19

BIANCA RYAN - 'WHY COULDN'T IT BE CHRISTMAS EVERY DAY'



20

STEVIE WONDER - 'WHAT CHRISTMAS MEANS TO ME'





15:00 - 16:00

21

RONETTES - 'SLEIGH RIDE'



22

MELANIE THORNTON - 'WONDERFUL DREAM (HOLIDAYS ARE COMING)'



23

BOBBY HELMS - 'JINGLE BELL ROCK'



24

DARLENE LOVE - 'ALL ALONE ON CHRISTMAS'



25

ELTON JOHN - 'STEP INTO CHRISTMAS'



26

PRETENDERS - '2000 MILES'



27

DARLENE LOVE - 'CHRISTMAS (BABY PLEASE COME HOME)'



28

STEVIE WONDER - 'SOMEDAY AT CHRISTMAS'



29

AVA MAX - 'CHRISTMAS WITHOUT YOU....'



30

MUD - 'LONELY THIS CHRISTMAS'





14:00 - 15:00

31

JACKSON 5 - 'SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN'



32

ED SHEERAN & ELTON JOHN - 'MERRY CHRISTMAS....'



33

JONA LEWIE - 'STOP THE CAVALRY'



34

COLDPLAY - 'CHRISTMAS LIGHTS'



35

CARPENTERS - 'SLEIGH RIDE'



36

KELLY CLARKSON - 'UNDERNEATH THE TREE'



37

DARLENE LOVE - 'WINTER WONDERLAND'



38

DONNY HATHAWAY - 'THIS CHRISTMAS'



39

CARPENTERS - 'HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS'



40

ARIANA GRANDE - 'SANTA TELL ME'



13:00 - 14:00

41

WHITNEY HOUSTON - 'DO YOU HEAR WHAT I HEAR?'



42

GEORGE MICHAEL - 'JESUS TO A CHILD'



43

ALBERT HAMMOND - 'UNDER THE CHRISTMAS TREE'



44

FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - 'THE POWER OF LOVE'



45

JOSE FELICIANO - 'FELIZ NAVIDAD'



46

JOHNNY MATHIS - 'IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS'



47

MICHAEL BUBLÉ - 'SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN'



48

THE RAY CONNIFF SINGERS - 'SLEIGH RIDE'



49

MARIAH CAREY - 'CHRISTMAS (BABY PLEASE COME HOME)'



12:00 - 13:00

50

EAGLES - 'PLEASE COME HOME FOR CHRISTMAS'



51

LOVE UNLIMITED - 'IT MAY BE WINTER OUTSIDE (BUT IN MY HEART IT'S SPRING)'



52

BRYAN ADAMS - 'CHRISTMAS TIME'



53

MICHAEL BUBLÉ & SHANIA TWAIN; - 'WHITE CHRISTMAS'



54

EMMA HEESTERS - 'ALS DE EERSTE SNEEUW VALT'



55

SHAWN PHILLIPS - 'A CHRISTMAS SONG'



56

MISS MONTREAL - 'ANGELS IN THE SKY'



57

PAUL MCCARTNEY - 'ONCE UPON A LONG AGO'



58

RONETTES - 'I SAW MOMMY KISSING SANTA CLAUS'



59

KREZIP & DANNY VERA - 'IT ALL MEANS NOTHING (YOU'RE NOT HERE NOW)'



60

THE RAY CONNIFF SINGERS - 'RUDOLPH THE RED NOSED REINDEER'



11:00 - 12:00

61

NICK & SIMON - 'BEST TIME OF THE YEAR'



62

TAYLOR SWIFT - 'SANTA BABY'



63

SHARON DOORSON - 'DRIVING RIGHT HOME TO ME'



64

THE PRETENDERS - 'HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS'



65

ROBBIE WILLIAMS & JAMIE CULLUM - 'MERRY XMAS EVERYBODY'



66

O'G3NE - 'THE POWER OF CHRISTMAS'



67

CONNIE FRANCIS - 'WINTER WONDERLAND'



68

WOLTER KROES - 'GING KERST MAAR NIET ZO SNEL VOORBIJ'



69

BRITNEY SPEARS - 'MY ONLY WISH (THIS YEAR)'



70

QUEEN - 'A WINTER'S TALE'



10:00 - 11:00



71

LEONA LEWIS - 'I WISH IT COULD BE CHRISTMAS EVERYDAY'



72

DARYL HALL & JOHN OATES - 'JINGLE BELL ROCK'



73

GERARD JOLING - 'CHRISTMAS ON THE DANCE FLOOR'



74

JIM REEVES - 'JINGLE BELLS'



75

ROB DE NIJS - 'ALLES WAT ADEMT'



76

JACKSON FIVE - 'I SAW MOMMY KISSING SANTA CLAUS'



77

FAY LOVSKY - 'CHRISTMAS WAS A FRIEND OF MINE'



78

NICK & SIMON - 'SANTA'S PARTY'



79

TRIJNTJE OOSTERHUIS - 'MERRY CHRISTMAS BABY'



80

ANDRE HAZES - 'EENZAME KERST'



09:00 - 10:00

81

3JS - 'BACK TO MY ANGELS'



82

DAVE DEKKER - 'ALLERMOOISTE KERST'



83

SIA - 'SNOWMAN'



84

BEACH BOYS - 'LITTLE SAINT NICK'



85

BONEY M. - 'MARY'S BOY CHILD / OH MY LORD'



86

SMITH AND BURROWS - 'WHEN THE THAMES FROZE'



87

GEORGE HARRISON - 'DING DONG'



88

PENTATONIX - 'HALLELUJAH'



89

KRYSTL - 'WONDERFUL TIME'



90

DIONNE WARWICK - 'IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS'



08:00 - 09:00

91

JOHN LEGEND & STEVIE WONDER - 'WHAT CHRISTMAS MEANS TO ME'



92

ELVIS PRESLEY - 'BLUE CHRISTMAS'



93

PAUL MCCARTNEY - 'PIPES OF PEACE'



94

BEACH BOYS - 'FROSTY THE SNOWMAN'



95

MICHAEL BUBLÉ - 'THE MORE YOU GIVE THE MORE YOU'LL HAVE'



96

THE POGUES & KIRSTY MACCOLL - 'FAIRYTALE OF NEW YORK'



97

THE SING-A-LONGS - 'MR. SNOWMAN'



98

NICK SCHILDER - 'RUN (CHRISTMAS ON THE WAY)'



99

KENNY ROGERS & DOLLY PARTON - 'CHRISTMAS WITHOUT YOU'



100

DO - 'EVERYDAY IS CHRISTMAS'