Stormloop op noodartikelen bij survivalwinkel IJmuiden: "Je merkt dat mensen bang zijn"

In de winkel vind je degelijke winterkleding, outdoormateriaal voor een weekje kamperen in de Ardennen, net als een bonte verzameling aan oude elektronica en legerspullen. Koopwaar waar de zaak in zijn beginjaren mee begon. Maar vandaag de dag is vooral het assortiment in de outdoorhoek leeg.

Ook jongere generaties hamsteren nu

Gasbranders, gasbusjes, survivalmessen, zaklampen, waterzuiveringsapparaatjes, rugtassen en olielampen, ze zijn niet aan te slepen. Begin van de maand kwamen vooral bezorgde ouderen langs, nu zijn ook veel twintigers aan het hamsteren geslagen.

"Het gaat aan één stuk door", zucht Cappon. Toch kan ze niet blij zijn met die extra verdiensten. "Mensen zijn echt bang. Je krijgt er ook een naar gevoel van dat je denkt: 'Jeetje, wat is er nou weer aan de hand?'"