Verkeersellende 2025: hier sta je volgend jaar waarschijnlijk in de file in Amsterdam

Deze werkzaamheden zullen niet het hele jaar voor file zorgen, maar van 28 mei tot 2 juni zal de A10 Zuid wel weer dicht zijn en de verbindingsboog van de A10 Zuid naar de A10 West ook. Daarnaast vinden er in het hele jaar verschillende 'weekendafsluitingen' plaats op de ring Zuid. Het is nog niet bekend om hoeveel weekenden het in totaal gaat.

Groot onderhoud

Er vindt meer werk aan de A10 plaats. De A10 Oost krijgt van 26 juni tot en met 12 juli groot onderhoud, net als knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer. Dezelfde periode wordt er weer gewerkt aan de A10 Zuid tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel. Van 19 september tot en met 6 oktober vindt er groot onderhoud plaats aan de A10 Oost tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. Soortgelijke werkzaamheden leidden in de zomer van dit jaar al tot lange files.