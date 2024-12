Kelly komt in actie voor getroffen bewoners na explosie in Purmerend

Zondagochtend ontplofte er even na vieren in de ochtend een brandbom in een huis aan de Maasstraat. Een jongen raakte ernstig gewond en vijf huizen zijn onbewoonbaar verklaard. "Ik had gelijk het gevoel dat ik iets moest doen", laat Kelly weten.

Er is ondertussen 1.500 euro opgehaald, maar Kelly hoopt 6.500 bij elkaar te kunnen verzamelen. "Ik ben gewoon in het diepe gesprongen", zegt de Purmerendse. Ze hoopt naast de inzameling dat grote winkels uit de stad cadeaubonnen willen schenken.

Zelf hulp vragen

Kelly is niet de enige die in actie komt, want tijdens de bewonersavond in de Taborkerk werd er ook al hulp aangeboden in de vorm van een inzameling voor kledingstukken. Ook de Dierenvoedselbank is al in actie gekomen en doneert eten voor huisdieren die nu tijdelijk bij familieleden worden opgevangen. "We weten nog niet of er meer nodig is ", laat Alexandra Hompert weten. Mensen met een hulpvraag kunnen zich melden bij de Dierenvoedselbank.

Clup Welzijn is een organisatie voor welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening in Purmerend en biedt ook hulp. "Wij zijn er om emotionele en praktische hulp te bieden voor iedereen uit de buurt", laat een woordvoerder weten. Zij kijken ook naar wat voor hulp er nodig is en gevraagd wordt springen daar dan op in.