Vissers vinden vermoedelijk drugsafval tussen de golfbanen: 'Houten tonnen met wit poeder'

De vissers sloegen gisteren rond 10.15 uur alarm bij de politie. Ze hadden drie houten vaten aangetroffen waarvan twee gesloten en één geopend. In het geopende vat zat een afgesloten zak wit poeder. Nadat de politie eerst zelf poolshoogte had genomen, hebben ze er een specialistisch bedrijf op af gestuurd om het spul te verwijderen.

Onderzoek naar slootwater

Gevreesd werd dat chemicaliën in het slootwater waren beland, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. "De Omgevingsdienst heeft monsters onderzocht, maar het water is niet besmet", vertelt een politiewoordvoerder aan NH.

De politie is de vissers 'heel dankbaar' dat ze de vondst gemeld hebben. Er is nog geen officiële getuigenoproep uitgegaan, maar wie in de nacht van zondag op maandag iets verdachts heeft gezien op of rond de Machineweg wordt gevraagd contact op te nemen.