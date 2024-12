Elke dag een vogel: de ijzeren discipline van kunstenaar Rogier Cornelisse

Niet alleen maar kunst

Cornelisse heeft iets te vertellen. Naast zijn dagvogels maakt hij ook ander werk. Hij schrijft gedichten en is reclamemaker. "Dat is eigenlijk ook gewoon ideeën bedenken. Het verschil is dat je als reclamemaker altijd te maken hebt met een klant. Je werkt in opdracht. Dat kader is prettig, maar als ik in mijn atelier ben, bepaal ik helemaal zelf wat ik maak, dan is er niemand die zich met mij bemoeit. En dat is ook heel fijn."