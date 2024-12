Stormachtige wind en regen: vanmiddag code geel in Noord-Holland

Vandaag komt zachte lucht onze kant op, met temperaturen die oplopen tot 12 graden. Het blijft overwegend bewolkt. "Met misschien een paar streepjes zon", aldus weerman Jan Visser op NH-radio. Vanmiddag en vanavond valt er lichte motregen, maar geen grote hoeveelheden. Dat verandert komende nacht en morgenochtend, wanneer er meer regen wordt verwacht.

Harde windstoten en code geel

De wind is vandaag stevig. Boven land waait het krachtig, en aan de kust bereikt de wind stormachtige kracht, met windstoten tussen 75 en 90 kilometer per uur. Tussen elf en drie uur vanmiddag geldt code geel in de hele provincie vanwege de windstoten.

Morgenochtend begint met regen, maar die neemt in de middag tijdelijk af. 's Avonds gaat het weer regenen. De temperatuur start morgenochtend rond de 11 graden en daalt in de middag naar een graad of 8.

Vrijdag wisselen buien en zon elkaar af, en het weekend brengt veel wind en periodes van regen. Goed nieuws voor de kerst: het wordt rustiger, met droog weer en temperaturen rond 11 graden op eerste kerstdag. Een witte kerst lijkt er helaas niet in te zitten.