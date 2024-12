112-blog | Twee gewonden door botsing bij Hensbroek • Basketbaltrainer aangehouden voor stiekem filmen jeugd

13.51 uur

Treinreizigers opgelet: de NS kampt met een storing in het informatiesysteem, waardoor de borden op stations op dit moment niet klopt. Het bedrijf adviseert reizigers om in de app te kijken, of op de website. Daar klopt de informatie wel. Het is onduidelijk hoe de storing is ontstaan en hoelang deze nog duurt.