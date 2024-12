HFC-doelman Michaelis gaat shirt van Joey Veerman ophangen: "Uitslag zet ik er niet bij"

Michaelis keek ondanks de zware nederlaag terug op een historische avond. "Het was een hele mooie ervaring om hier te spelen. Die hele entourage eromheen en al die mensen die in dat uitvak zitten. Daar kreeg ik wel even kippenvel van."

Vertraging

Koninklijke HFC kende een vervelende voorbereiding. De bus stond namelijk vast in het drukke verkeer in en om Eindhoven en kwam pas een uur van tevoren aan. "Dat was wel vervelend. We kwamen voor een optimale voorbereiding echt te laat aan. Maar dat heeft geen enkele invloed gehad op het resultaat", vertelt assistent-trainer Jarno Verweij gekscherend voor de camera.