Mannen gelokt met datingapp, daarna mishandeld en afgeperst

Wanneer de groep klaar is met de ondervraging, binden ze de man vast en zetten hem achterin zijn auto. "Ze hebben over het terrein gecrosst, maar ze konden niet rijden. Met mijn handen vast getapet heb ik ze 'rijles gegeven'. Ze reden gerust 50 in z'n één met de handrem omhoog, m'n auto is hierdoor kapot", aldus het slachtoffer.

Wanneer de groep de man uit de auto zet rijden ze weg. Eenmaal aangekomen bij het hek waar hij overvallen was, trof hij niet alleen zijn auto aan. Ook stond daar een man: hij blijkt eveneens het slachtoffer te zijn geworden van de groep.

Mensonterend

De Haarlemmer beschrijft de gebeurtenis als 'mensonterend'. Ook is hij nog bang. "Dat ze langskomen of mij of mijn familie thuis iets aandoen."

Hoewel al veertien personen aangifte hebben gedaan, is de politie ervan overtuigd dat er meer mensen worden afgeperst. "We weten inmiddels dat sommige slachtoffers zich schamen", vertelt politiewoordvoerder Erwin Sintenie. "Maar ook al voelt het als een moeilijke stap, we vragen toch om aangifte te doen."

Volgens Sintenie zijn er meerdere slachtoffer met 'forse verwondingen' naar ziekenhuis gegaan voor behandeling, maar er was ook sprake van 'bedreigingen en vernederingen' waarbij slachtoffers geldbedragen over moesten maken of geld met hun bankpas werd opgenomen.