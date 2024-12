Ophoging Zeeweg moet wateroverlast bij Bergen aan Zee eindelijk tegengaan

Voorlopig staan grote pompen en waterwagens klaar om water van de weg te pompen en de weg veilig en begaanbaar te houden. De provincie probeert het ophogen van de weg te combineren met het groot onderhoud, meldt het ANP. De verwachting is dat de technische uitwerking, de benodigde onderzoeken, vergunningaanvragen en aanbesteding anderhalf tot twee jaar in beslag nemen.

Regelmatig water op de weg

De provincie heeft de afgelopen maanden onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn tegen wateroverlast op de weg. Uit het onderzoek blijkt dat het ophogen van de bocht in de Zeeweg, ter hoogte van de Uilenvangersweg, effectief is. Dit punt is het laagste deel van de weg waar het water bij regen de weg opstroomt. Door de ophoging wordt dit probleem verholpen.

Tot de weg is opgehoogd, kunnen de pompen en waterwagens niet al het water afvoeren als het grondwater te veel stijgt. In dat geval kan de provincie een rijstrook afsluiten voor verkeer.

Sinds februari ligt er regelmatig water op de weg. En ook in het kustdorp stond het eerder op de laaggelegen Kerkstraat volledig blank. Zandzakken, pompen, slangen en een tankwagen werden er eerder al ingezet om de bocht in de N510, ter hoogte van de Uilenvangersweg, watervrij te krijgen. Maar zonder langdurig succes.