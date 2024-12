Weer een explosie in Purmerend, geen gewonden

De knal is vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk, meldt de politie. Het is de tweede explosie in korte tijd in Purmerend. Op basis van politieonderzoek is het niet aannemelijk dat deze explosie aan de Karnstraat verband houdt met de explosie van afgelopen zondag in Purmerend.

Eerdere explosies

Afgelopen zondag was het raak aan de Maasstraat. Die explosie veroorzaakte zondag een vlammenzee, die zich over andere huizen uitstrekte. Een minderjarige tiener raakte zwaar gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Vijf woningen werden onbewoonbaar verklaard.

Anderhalve maand geleden ging er ook al een explosief af bij dezelfde woning in de Maasstraat. Dit leidde niet tot een brand of melding bij de politie, zo zeggen buren. De gemeente Purmerend heeft vanmiddag camera's in de Maasstraat geplaatst en doet onderzoek bij de getroffen woningen.