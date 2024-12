Morgen bij NH: docu over wooncrisis en schrijnende gevolgen, die zelfs de makers voelen

"Het was vaak het gesprek op huisfeestjes: waar we woonden, voor hoeveel en hoe lang nog?", verklaart Rus de drang die ze in 2022 voelden om een documentaire te maken over het hete hangijzer. "We hadden veel mensen om ons heen die last hadden van de krapte op de woningmarkt."

'Als eind-twintigers en begin-dertigers in Amsterdam' ervaren Rus en Warning (zie foto hieronder) rond die tijd zelf óók hoe moeilijk het is om aan geschikte woonruimte te komen. "Onze woonsituatie beperkte ons in ons persoonlijk leven, want hoe kun je een fijn huis creëren als je weet dat je er over drie maanden weer kan worden uitgezet?"