Wethouder Mary van Gent van Hollands Kroon met dood bedreigd: "Was heel eng"

"Al na de eerste mail heb ik aangifte gedaan, en na de tweede weer. Nu heb ik in de ruim tien en een half jaar dat ik wethouder ben wel vaker te maken gehad met boze of ontevreden bewoners. Maar altijd ging ik het gesprek aan en kwamen we er vervolgens uit. Nu stond er geen naam bij en was diegene niet te traceren. Het is heel eng als je niet weet wie het is."

'Ben heel bang geweest'

Ze vervolgt: "Het komt dan heel dichtbij. Bij ieder geluid stond ik naast mijn bed. Ik heb maanden slecht geslapen en ben heel bang geweest. Als ik bij bijeenkomsten was, keek ik waar de uitgang was. Ook moest na een veiligheidscheck mijn huis worden aangepast, kreeg ik onder andere een noodknop en werd me geadviseerd niet elke dag dezelfde route te rijden."