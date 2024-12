Verkeerswethouder: ''Huidige mobiliteitssysteem is niet houdbaar"

Wethouder van der Horst bezocht het afgelopen jaar alle stadsdelen om in kaart te brengen hoe het verder moet met de verkeerssituatie in de stad. Uit de gesprekken met bewoners, ondernemers, bezoekers en ervaringsdeskundigen bleek dat de meesten al beseffen dat de huidige situatie anders moet. Maar, dit betekent volgens de wethouder niet dat iedereen het eens is over mogelijke oplossingen. "Belangen en functies staan soms op gespannen voet met elkaar."

In de stadsdelen Centrum, West, Zuid en Oost wordt de druk op de openbare ruimte volgens Van der Horst soms letterlijk ervaren als een gevecht. Met name tussen bewoners en ondernemers als het gaat om fietsparkeren, laden en lossen, terrassen en afval.

In de wijken Noord, Nieuw-West en Zuidoost wordt de verloederde openbare ruimte juist vaak genoemd. Ook geven vrouwen aan zich niet veilig te voelen als ze lopend of fietsend onderweg zijn naar de metro.

Kinderen moeten op straat kunnen spelen

In de brief die vandaag aan de gemeenteraad is verstuurd wordt verwezen naar een enquête die is uitgevoerd onder inwoners van de stad, waarin gestemd kon worden over wat ze belangrijk vinden voor de stad. Daarin staat dat 'veilig buitenspelen voor kinderen' de grootste prioriteit heeft, gevold door veilig verkeer voor voornamelijk zwakke deelnemers.

Onderaan de lijst van wat de gemiddelde deelnemer belangrijk vindt staan onder andere 'veel taxi's en goed bereik voor taxi's' en 'snel en makkelijk met de auto van en naar het centrum'.