Lievelingsleeuw Remy verhuisde naar Afrika, toch blijft Hoenderdaell maar uitbreiden

Leeuwen Remy en Luna hadden in maart nog maar net hun koffers gepakt of er stonden al twee nieuwe gasten op de stoep. De twee zwarte pantertjes Nila en Suki waren in het oosten van het land bij een particulier in beslag genomen. Ze waren toen nog maar elf weken oud.

"Het komt bijna nooit voor in Nederland. Remy was de laatste. Een uniek verhaal ook weer dit. En ze vermaken zich prima hier. Het zijn hele energieke dieren. We zijn nog aan het nadenken wat we uiteindelijk met ze gaan doen. Voor de leeuwen en tijgers hebben we mooie verblijven in het buitenland. We gaan kijken waar we de panters onder kunnen brengen. Ondertussen merk je ook dat de stroom van panters en poema's in Europa groeit."

Nieuwe generatie tijgers

In september van dit jaar kwam er nóg een groot, internationaal project van de grond. Tijgers Kuma en Bohdana vertrokken vanuit Anna Paulowna naar Kazachstan om daar te zorgen voor een nieuwe populatie wilde tijgers. "We waren zeer vereerd dat we dat met het Wereld Natuur Fonds aan dit project te mogen werken. De dieren doen het erg goed en nu hopen dat ze jongen krijgen."