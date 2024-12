Inbrekers druk tijdens kerstvakantie: vooral veel woninginbraken op nieuwjaarsdag

Op verzoek van NH heeft de politie een aantal tips op een rijtje gezet om woninginbraken te voorkomen in deze periode van het jaar. De belangrijkste is om direct 112 te bellen bij verdachte situaties: "U kent uw eigen buurt het beste, dus als u het niet vertrouwt, is dat niet voor niets."

Verlichting

Verder schrikt goede verlichting inbrekers af. Laat dus een lamp in huis branden, als er niemand thuis is en het donker is. Dat kan bijvoorbeeld ook met een automatische schakelaar. Zo lijkt het alsof er iemand thuis is. Verlichting in de tuin is ook belangrijk, vooral als die tuin via een steeg of poort bereikbaar is. Uiteraard moet de poort of het hek naar de tuin ook goed worden afgesloten.

Camera's

Inbrekers kiezen over het algemeen de weg van de minste weerstand. Ze slaan eerder hun slag bij een woning waar een raam of deur open staat. Sluit alles dus goed af. Een bewakingscamera of slimme deurbel schrikt inbrekers af. De politie gebruikt de beelden regelmatig om misdaden op te lossen.

Vanwege de privacyregels mag zo'n camera eigenlijk alleen op privéterrein gericht staan, dus niet op de openbare weg of de buren. In de praktijk worden die regels overigens vaak genegeerd.

Gezond verstand

Tot slot: gebruik je gezond verstand om het inbrekers niet te makkelijk te maken. Leg geen kostbare zaken in het zicht en verstop geen reservesleutels in een bloempot of onder de deurmat. Laat ook niet op social media weten dat er vakantie wordt gevierd: ook inbrekers zitten op social media.