Haarlems regenbooghuis Lavender na drie maanden alweer dicht: Queer Haarlem failliet

Directeur Rick Busscher van de Queer Haarlem meldt in een verklaring dat de rechter zich vandaag buigt over het faillissement van zowel de stichting Queer Haarlem als horecagelegenheid Lavender. Dat is een formaliteit, omdat de organisatie zelf om het faillissement vraagt.

"Bij de start van Queer Haarlem had ik de ambitie om een plek te creëren die van betekenis zou zijn voor onze community. Waar wij allen thuis konden komen en uit konden ademen. Helaas heb ik door mijn onervarenheid in de horeca beslissingen genomen die achteraf niet haalbaar bleken of toekomstbestendig zijn", zegt Busscher.

'Volledige verantwoordelijkheid'

"Daarbij heb ik afspraken gemaakt die niet volledig konden worden waargemaakt. Daarnaast hebben onverwachte tegenvallers geleid tot financiële problemen die ik niet meer kon oplossen. Ik neem hier de volledige verantwoordelijkheid voor."

De financiële problemen waren een verrassing voor het bestuur van Queer Haarlem, zegt voorzitter Leroy Duivenvoorde Westenberg. "We hoorden pas een paar weken terug dat er flinke schulden waren ontstaan. Rick heeft simpelweg teveel geld uitgegeven. We zijn met de verbouwing van Lavender en veel events in de beginperiode te hard van start gegaan."

Volgens de voorzitter bleef er na juridisch en financieel advies geen andere mogelijkheid over dan failliet te gaan. "Wij willen op geen enkele manier dat de schulden toenemen of er nieuwe bijkomen."

