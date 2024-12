Hugo slaapt nog steeds met oordoppen tegen vliegherrie: "Voor Heiloo is niets verbeterd"

Dit jaar mogen er 500.000 vluchten via Schiphol reizen. "Van die vluchten gaat bijna de helft - 220.000 vluchten - over Noord-Holland. Toestellen van en naar de Zwanenburgbaan vliegen op zo'n 900 meter hoogte over mijn woning. En via de Polderbaan komen de vliegtuigen op 600 meter hoogte voorbij."

"Er zijn vijf à zes piekmomenten per dag, en dat begint al om half zeven in de ochtend en is verder verspreid over de dag tot elf uur in de avond. Hoe drukker het is, hoe noordelijker de vliegtuigen aan komen vliegen, om vanaf de Noordzee een bocht maken over het duingebied en dan 'via de A9' naar de luchthaven koersen."

Rust met noordenwind

"En we worden nog altijd aan het lijntje gehouden. Voor komend jaar is de krimp alweer bijgesteld naar een reductie van slechts vijftien procent in plaats van twintig."

Hugo en zijn dorpsgenoten lijken dus tot de vliegtuigherrie veroordeeld. "Of het moet altijd noordenwind zijn", lacht hij. "Laatst was dat vier dagen zo, dan is het hier paradijselijk."

Stillere vliegtuigen zouden uitkomst kunnen bieden. Want ook aan de vlieghoogtes boven Heiloo of het aantal nachtvluchten wordt (nog) niets gewijzigd. Dat werd duidelijk tijdens een raadinformatieavond in Heiloo over het vliegverkeer afgelopen november.

"Of ik nog steeds goed slaap? Ja hoor, met de ramen dicht en oordoppen in. Zolang minister Madlener vliegmaatschappijen blijft faciliteren die vier keer per dag naar bijvoorbeeld Kreta op en neer willen, zal er weinig veranderen. Een nachtsluiting kan prima, maar dan moet je wel voor lief nemen dat je niet meer voor zes tientjes naar Ibiza kan vliegen."

Toch zijn er ook lichtpuntjes te noemen dit jaar:

