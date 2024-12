Sprookjespaleis of spookkasteel? Zwaanshoeks eerste woontoren maakt de tongen los

In de loop van het bouwproces is alleen met de directe buren contact geweest. Verdere inspraak van omwonenden was volgens Jonker niet nodig, 'omdat we ons in alles netjes binnen het bestemmingsplan van de grond hebben gehouden'. "We hadden een aangrenzende buur die niet blij was met de hoogte, maar ik doe niks wat niet volgens de regels is."

Het klopt dat er weinig valt in te brengen tegen de hoogte van het wooncomplex. Bouwen in de gemeente Haarlemmermeer gaat vaak gepaard met beperkingen vanwege de aanvliegroutes van Schiphol. Zwaanshoek ligt precies in een gebied waar de toegestane bouwhoogte groter is dan in grote delen van het naastgelegen Hoofddorp.