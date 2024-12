Celstraf voor agressieve passagier die boezem van stewardess betastte in vliegtuig

Ondertussen was er een worsteling ontstaan in de pantry en werd de man door meerdere passagiers in bedwang gehouden. De passagier werd vastgezet met tiewraps met klittenband in het vliegtuig. Toen de situatie eenmaal onder controle was, besloot de gezagvoerder om toch door te vliegen naar Dalaman.

'Niets herinneren'

De verdachte zegt zich van het heftige geweldsincident niets meer te herinneren. "Het enige dat ik me kan herinneren is dat het vliegtuig opsteeg", vertelt de man over het incident, dat inmiddels bijna anderhalf jaar geleden plaatsvond. Maar voor het personeel van de Transavia-vlucht was dat wel anders.

Het personeel is ruim een uur met de situatie bezig geweest, waardoor het niet bezig kon zijn met haar reguliere taken. "De vliegveiligheid kwam hierdoor in gevaar", benadrukte officier van justitie Wouter Halsema. Hij noemde het een ernstig strafbaar feit waarbij ook meerdere passagiers zich onveilig hebben gevoeld. "Je zal er maar zitten aan boord van het vliegtuig. Je weet niet wat er gaat gebeuren en wanneer het stopt."

Alcohol

Een verklaring voor het gedrag van de passagier, is de hoeveelheid alcohol die hij had genuttigd. Voordat de man aan boord kwam, had hij al twee halve liters bier naar binnen gewerkt, maar ook aan boord werd er gedronken. Getuigen zouden hem hebben zien drinken uit een meegebrachte fles wodka en zouden hebben gezien dat de fles al half leeg was.

"Om te kunnen slapen", verklaarde de man in de rechtbank. De man kampt echter al tijden met een alcoholprobleem. Hij zou nu hulp gevonden hebben waardoor zijn situatie de goede kant op gaat.

In deze aflevering van NH Airtime over vliegaso's zie je wat er allemaal strafbaar is aan boord. De tekst gaat verder onder deze video.