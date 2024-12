Woning in Amsterdam-Nieuw-West gesloten na vondst rugzakken vol cocaïne

De politie heeft naar aanleiding van een aanhouding op 17 oktober een onderzoek ingesteld in de woning. De politie zag dat de bewoner vanuit een auto, geparkeerd in de straat, met een tas richting de woning liep. In deze tas bleek later vijf kilogram cocaïne te zitten. De politie besloot hierop de woning te doorzoeken.

Daar werden vervolgens twee rugzakken met in totaal 29 kilo coke aangetroffen. Ook was er een hydrolyse pers aanwezig. Dat wordt gebruikt voor het verpakken van harddrugs.

In een complex in dezelfde straat – op 4 minuten lopen – is er afgelopen juni ook een woning gesloten voor drie maanden na de vondst van een partij drugs.