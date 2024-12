Zeven nieuwe aanhoudingen wegens rellen op Plein '40-'45 in Amsterdam

De politie heeft vanochtend zeven Amsterdammers in de leeftijd van 14 tot 21 jaar oud opgepakt in het onderzoek naar de rellen op Plein '40-'45 in Amsterdam vorige maand. Ze worden verdachten van openlijke geweldpleging. Eerder werden al meerdere aanhoudingen verricht voor de brandstichting van een tram, een politiebus en een politieauto.