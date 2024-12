'Huurmoordenaar die zegt te weten wie Betty vermoordde, wijst eigen doelwit aan als dader'

D. zit op dit moment een levenslange gevangenisstraf in Hongarije uit voor het plegen van verschillende liquidaties. Een van zijn slachtoffers was de 62-jarige Ivan Serdarusic, die hij neerschoot in een Italiaans restaurant in de Beethovenstraat in Amsterdam.

Elf kantjes

"Mijn moreel kompas zegt dat de moord op onschuldige vrouwen en kinderen absoluut ontoelaatbaar is", zo luidt de motivatie van D. volgens De Telegraaf. Volgens de krant had D. elf kantjes nodig om zijn verklaring op te schrijven." Caba D. omschrijft zijn voormalig doelwit als een 'doortrapte, verachtelijke misdadiger.'